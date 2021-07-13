Правительство России предложило ужесточить правила получения охотничьего билета

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Правительство России предложило будущим соискателям охотничьего билета проходить обучение и сдавать экзамен на знание требований охотничьего минимума.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания вице-премьера Виктории Абрамченко с представителями Минприроды, Минздрава, Минюста, МВД и Росгвардии.

По информации издания, в новый охотничий минимум войдут основы биологии диких животных, правила охоты и техника безопасности. Кандидатам также потребуется предъявить заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, включая психические заболевания, а также болезни глаз.

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