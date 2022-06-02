Правительство России расширило перечень доступных в электронной форме услуг

Как сообщается на сайте кабинета министров, в список добавлены еще семь услуг. Теперь будет проводиться работа по их размещению на ЕПГУ.

Так, например, пользователи смогут записываться на прием к нотариусу. Сервис будет иметь две опции. Одна из них позволит записаться на прием по вопросу, связанному с открытием наследственного дела и получением свидетельства о праве на наследство. Вторая — на прием по всем остальным вопросам.

Еще одна востребованная услуга касается получения выписки из бюро кредитных историй — отчета, где отражается качество обслуживания кредитов заемщиками.

Распоряжением предусмотрено расширение перечня электронных услуг и для бизнеса. В частности, предприниматели смогут получать сведения из реестра инвестиционных советников, реестра аудиторских организаций на финансовом рынке и другую информацию.

Принятое решение — часть работы, которую ведет правительство по упрощению доступа к госуслугам. В апреле Мишустин утвердил концепцию поэтапного перехода к предоставлению гражданам большинства государственных и муниципальных услуг в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Она была разработана в рамках поручения Президента России по реализации Послания Федеральному Собранию, состоявшегося в апреле 2021 года. Работу планируется завершить к концу 2023 года.