Субсидии

Правительство России выделит Ингушетии субсидию на посадку виноградников и уход за ними

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Правительство России за период с 2022 по 2024 год выделит ряду российских субъектов из федерального бюджета почти 7,5 млрд рублей для развития виноградарства, говорится в проекте постановления Кабмина.

Отмечается, что согласно документу, в 2022 году из бюджета регионам будет выделено 2,4 млрд рублей, в 2023 году — 2,496 млрд рублей, в 2024 году — почти 2,596 млрд рублей.

Получателями субсидий станут Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Северная Осетия, Татарстан, Чечня, Краснодарский край, Волгоградская, Оренбургская, Ростовская области, Ставропольский край, город Севастополь.

Средства предоставляются на молодые виноградники возрастом до 4 лет включительно, а также на виноградники в плодоносящем возрасте.

В частности, для покупки посадочного материала виноградных растений, для обеспечения закладки виноградников, ухода за ними, осуществления мелиорационных мероприятий, в том числе для установки систем ирригации и орошения, для организации виноградных питомников, производства посадочного материала виноградных растений высших категорий качества, обеспечения виноградных насаждений транспортной доступностью, водными ресурсами для организации систем орошения, применения удобрений и использования биологических и экологических технологий и методов возделывания виноградных насаждений.

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