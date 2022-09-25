Правительство сохранит повышенный размер авансов по займам регионам на модернизацию ЖКХ
Правительство до 1 января 2024 года сохранит для регионов возможность получать в повышенном размере авансовую часть займов на модернизацию коммунальной инфраструктуры.
Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров.
Авансовая часть займов, которые регионам предоставляет Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, была увеличена с 30 до 50% в июне 2022 года. Эта мера должна была действовать до конца года.
Ее продление позволит продолжать оперативно перечислять средства на реализацию региональных проектов в сфере ЖКХ и направлять их на обновление систем тепло- и водоснабжения, а также очистных сооружений.
Это даст возможность завершить проекты модернизации систем жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в региональной или муниципальной собственности.