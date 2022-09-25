ЖКХ

Правительство сохранит повышенный размер авансов по займам регионам на модернизацию ЖКХ

0

Правительство до 1 января 2024 года сохранит для регионов возможность получать в повышенном размере авансовую часть займов на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров.

Авансовая часть займов, которые регионам предоставляет Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, была увеличена с 30 до 50% в июне 2022 года. Эта мера должна была действовать до конца года.

Ее продление позволит продолжать оперативно перечислять средства на реализацию региональных проектов в сфере ЖКХ и направлять их на обновление систем тепло- и водоснабжения, а также очистных сооружений.

Это даст возможность завершить проекты модернизации систем жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в региональной или муниципальной собственности.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия улучшила позиции в экорейтинге субъектов РФ
Юнармейцы Ингушетии и поисковики в рамках Вахты памяти встретились с участниками СВО
В Национальную библиотеку Ингушетии поступили книги по линии субсидии Минкультуры России
Музей ИЗО Ингушетии принял участие Фестивале культуры и спорта народов Юга России
Творческая делегация Ингушетии приняла участие в XII Фестивале культуры и спорта народов юга России
Новую школу с футбольным полем построят в селе Верхние Ачалуки Ингушетии
В селе Кантышево Ингушетии состоится концерт артистов республиканской эстрады
Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва студентам
Президент России подписал пакет поправок к Уголовному кодексу о военной службе
В Ингушетии больше половины работников заняты в неформальном секторе
Команда школы села Пседах Ингушетии стала лучшей в региональных соревнованиях «Юный пожарный»

Главное

Яндекс.Метрика

 