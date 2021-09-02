Правительством обеспечено решение XX съезда «Единой России» о единовременных выплатах пенсионерам

Как отметили в пресс-службе партии, единовременную выплату получат более 43 миллионов пенсионеров: неработающие и работающие, военные, пенсионеры по инвалидности, а также по потере кормильца.

Первыми средства перечисляют тем, кому начисления приходят на банковскую карту, это — более 30 млн человек. Еще 12,7 млн россиян получат деньги через «Почту России» с 3 сентября.

«В свое время принималось решение, что индексация пенсий и денежного довольствия военнослужащих должна исходить из определенного уровня инфляции. Инфляция оказалась больше — она стала 6,5%, а, как подчеркнул Президент, на продуктовый набор для пенсионеров — еще выше. В качестве совершенно последовательной меры он предложил сделать эти единоразовые выплаты, в дальнейшем закрепив в законе, что ближайшие годы их довольствия и пенсии будут расти выше уровня инфляции», — пояснил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Для получения 10 тысяч рублей пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений и документов. Выплаты не будут учитываться при оценке нуждаемости для получения других мер социальной поддержки.

Исаев также отметил, что из суммы единовременной денежной выплаты невозможно взыскивать средства по исполнительным документам и решениям судов. Также они не будут учитываться при исчислении мер социальной поддержки.

Как подчеркнул ранее секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель спикера Совета Федерации Андрей Турчак, региональным отделениям партии поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат. К работе подключаются также штабы общественной поддержки «Единой России» в субъектах России.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате всем пенсионерам 24 августа. Обеспечить получение выплат глава государства поручил на встрече с представителями «Единой России», где обсуждались итоги сбора предложений в народную программу партии.