Выплаты

Правительством России утверждено постановление о выплатах за кураторство в колледжах и техникумах

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По поручению Президента РФ Владимира Путина с 1 сентября текущего года кураторы учебных групп в колледжах и техникумах будут так же, как и классные руководители в школах, ежемесячно получать по 5 тыс. рублей.

Правила обеспечения федерального финансирования для таких выплат утверждены правительством России.

Принятое постановление относится к педагогам-кураторам из государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Размер выплат, которые направят регионам на эти цели, будет зависеть от количества учебных групп в каждом субъекте.

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