Правительством утверждена программа госгарантий бесплатного оказания медпомощи на ближайшие три года

Благодаря этому документу жители страны продолжат получать бесплатную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную и специализированную, сообщается на сайте кабинета министров.

В программе 2023 года появились и новые направления, связанные с реализацией инициатив Президента и правительства, обозначенных в федеральном проекте «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», в плане мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С до 2030 года, а также с разрабатываемым федеральным проектом «Борьба с сахарным диабетом».

Так, в программе предусмотрено дальнейшее развитие медицинской реабилитации, в том числе оказание такой помощи на дому и предоставление пациентам необходимых медицинских изделий.

Что касается гепатита С, в программу добавлены положения о порядке финансирования затрат медицинских организаций на оказание помощи таким больным в рамках обязательного медицинского страхования. Кроме того, меры по профилактике распространения гепатита С включены в перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни.

Для борьбы с сахарным диабетом также предусмотрены дополнительные меры. В том числе это мероприятия по раннему выявлению заболевания и внедрению современных методов его лечения, обеспечению пациентов необходимыми препаратами и средствами диагностики, открытие и развитие специальных школ для людей, страдающих диабетом.