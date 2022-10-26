Профилактика

Правоохранители и общественник провели профилактическую беседу в школе города Назрани Ингушетии

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Правоохранители и общественник, в рамках второго этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Защита», провели профилактическую беседу в шестой школе города Назрани Ингушетии, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Мероприятие проводилось в целях предотвращения вовлечения несовершеннолетних в террористическую и экстремистскую деятельность, недопущения распространения радикальной идеологии в молодежной среде, устранения причин и условий, способствующих совершению подростками преступлений, в том числе экстремистской направленности.

Представитель общественного совета при МВД по региону Хусейн Амаков напомнил, что террористические акты — это тяжкие преступления, совершаемые людьми, стремящимися достичь своей цели при помощи насилия. «Терроризм всегда несет горе мирным гражданам, его жертвами становятся невинные люди, в том числе дети» — отметил он.

В свою очередь, сотрудники полиции рассказали учащимся, что чаще всего вербовка осуществляется в Интернете, в том числе социальных сетях, а наиболее уязвимым звеном при этом являются молодые люди. Также полицейские попросили ребят быть бдительными и не посещать сомнительные сайты, напомнили об уголовной и административной ответственности за противоправные действия.

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