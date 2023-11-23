Правоохранители и общественники провели профилактическую встречу со студентами колледжа

Молодым людям напомнили, что наркомания — социальная болезнь, которая ломает человеческие судьбы, разрушает семьи, ведет к деградации личности.

Отдельное внимание выступающие уделили видам ответственности за употребление, распространение и изготовление наркотиков. Были обсуждены возможные способы предупреждения распространения наркомании среди молодежи.

В мероприятии приняли участие инспекторы ПДН МО МВД России «Сунженский» капитан полиции Залина Аушева и лейтенант Мадина Барахоева, заместитель главы администрации Сунжи Идрис Ведзижев, сотрудники реабилитационного центра «Новая жизнь».

Руководитель колледжа Алихан Алиханов поблагодарил гостей за визит и в напутственном слове попросил студентов вести здоровый образ жизни и не поддаваться влиянию деструктивных субкультур.