Правоохранители и общественники провели профилактическую встречу со студентами колледжа
Правоохранители и общественники в рамках акции «Дети России-2023» провели профилактическую встречу со студентами Северокавказского гуманитарного колледжа инноваций имени Гирихана Гагиева, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе министерства внутренних дел по республике.
Молодым людям напомнили, что наркомания — социальная болезнь, которая ломает человеческие судьбы, разрушает семьи, ведет к деградации личности.
Отдельное внимание выступающие уделили видам ответственности за употребление, распространение и изготовление наркотиков. Были обсуждены возможные способы предупреждения распространения наркомании среди молодежи.
В мероприятии приняли участие инспекторы ПДН МО МВД России «Сунженский» капитан полиции Залина Аушева и лейтенант Мадина Барахоева, заместитель главы администрации Сунжи Идрис Ведзижев, сотрудники реабилитационного центра «Новая жизнь».
Руководитель колледжа Алихан Алиханов поблагодарил гостей за визит и в напутственном слове попросил студентов вести здоровый образ жизни и не поддаваться влиянию деструктивных субкультур.