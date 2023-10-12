Правоохранители Ингушетии ищут продавца самодельных гранат

В отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222.1 и части 2 статьи 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

По словам собеседника издания, фигурант продал местному жителю самодельную ручную гранату, состоящую из корпуса «УЗРГМ» и 38 патронов калибра 9 мм. Он отметил, что ведутся поиски подозреваемого.