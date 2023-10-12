МВД

Правоохранители Ингушетии ищут продавца самодельных гранат

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Разыскивается мужчина, продавший местному жителю самодельное взрывное устройство. Фигуранту грозит до 11 лет заключения, сообщили газете «Ингушетия» в четверг в правоохранительных органах.

В отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222.1 и части 2 статьи 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

По словам собеседника издания, фигурант продал местному жителю самодельную ручную гранату, состоящую из корпуса «УЗРГМ» и 38 патронов калибра 9 мм. Он отметил, что ведутся поиски подозреваемого.

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