МВД

Правоохранители Ингушетии изъяли более 1,6 кг сильнодействующих веществ

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Полицейские Ингушетии в городе Малгобеке изъяли свыше 1 660 граммов сильнодействующих веществ, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Отмечается, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители остановили на посту «Маяк-11» автомашину «Porsche Cayenne», водитель которой за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции доставлен в отдел.

В ходе досмотра в бывшей при мужчине сумке обнаружено и изъято 144 полимерных флакона с надписью: «Тропикамид — 10 мл» и 39 блистеров (содержащих по 14 капсул каждый) под наименованием «Лирика 300 мг». Экспертизой установлено, что изъятое представляет собой сильнодействующие вещества «прегабалин», массой 212,94 грамма, и «тропикамид», массой 1 451,952 грамма.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 234 УК России, он задержан в порядке ст. 91 УПК и водворен в ИВС.

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