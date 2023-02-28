Правоохранители Ингушетии изъяли более 400 бутылок контрафактного алкоголя
В салоне автомашины «ВАЗ-21104» правоохранителями республики обнаружена и изъята 431 бутылка спиртосодержащей продукции без советующих документов, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по региону.
Машина была остановлена сотрудниками отдельного батальона ППС МО МВД России «Малгобекский» на контрольно-заградительном посту «Орша-48».
Изъятый алкоголь принадлежал пассажиру автомобиля. В его действиях усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.17 КоАП России — «нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».