Контрафакт

Правоохранители Ингушетии изъяли более 400 бутылок контрафактного алкоголя

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В салоне автомашины «ВАЗ-21104» правоохранителями республики обнаружена и изъята 431 бутылка спиртосодержащей продукции без советующих документов, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по региону.

Машина была остановлена сотрудниками отдельного батальона ППС МО МВД России «Малгобекский» на контрольно-заградительном посту «Орша-48».

Изъятый алкоголь принадлежал пассажиру автомобиля. В его действиях усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.17 КоАП России — «нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

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