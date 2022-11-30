Контрафакт

Правоохранители Ингушетии изъяли контрафактный алкоголь

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Сотрудники ОМВД России по Назрани Ингушетии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили факт реализации в одном из магазинов города спиртосодержащей продукции, без соответствующих акцизных марок.

Правоохранителями обнаружено и изъято 27 полулитровых и 8 литровых бутылок с алкогольной продукцией различных наименований.

В действиях продавца усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает пресс-служба МВД по республике.

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