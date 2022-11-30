Правоохранители Ингушетии изъяли контрафактный алкоголь

Правоохранителями обнаружено и изъято 27 полулитровых и 8 литровых бутылок с алкогольной продукцией различных наименований.

В действиях продавца усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает пресс-служба МВД по республике.