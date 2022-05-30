Правоохранители Ингушетии изъяли незаконно хранившиеся боеприпасы

Мероприятие проводилось в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 167 УК России по факту обстрела неизвестными в декабре 2021 года в сельском поселении Кантышево автомашины «Шевроле «Нива». В ходе обыска в домовладении ранее судимого гражданина полицейские обнаружили детали охолощенного пистолета Макарова, калибра 9 мм, 47 светозвуковых патронов К10ТК.

Также в хозяйственном помещении под грудой песка обнаружены 48 патронов разных калибров к огнестрельному и травматическому оружию, изъят боеприпас разрывного действия промышленного изготовления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК России (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).