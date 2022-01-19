Наркотики

Правоохранители Ингушетии изъяли почти 1,5 кг Тропикамида и 280 капсул Прегабалина

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Сотрудники УНК МВД по Ингушетии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий остановили при въезде на территорию республики автомашину ГАЗ-2705.

«В ходе обследования машины обнаружены и изъяты три коробки, содержащие сильнодействующие вещества — Тропикамид, массой 1480 грамм, и «Прегабалин» — 280 капсул, массой 109,2 грамма», — сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В действиях гражданина, которому принадлежало изъятое, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 234 УК России (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта).

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