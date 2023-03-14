Наркотики

Правоохранители Ингушетии изъяли у двух иностранцев 110 граммов героина

0

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике задержали на территории, прилегающей к новому автовокзалу в городе Назрани, двоих граждан Узбекистана, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе силового ведомства.

«В ходе личного досмотра у подозреваемых во внутренних карманах курток были обнаружены и изъяты соответственно 5 и 4 свертка изоленты синего цвета, содержащие в общей сложности 23,69 гр. героина», — отметил собеседник издания.

После проверки также было установлено, что до задержания иностранцы успели оборудовать на территории столицы региона 40 тайников. Незамедлительно обследовав предполагаемые места нахождения «закладок», полицейские обнаружили и изъяли все 40 свертков — 90,95 гр. наркотического средства.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4. ст. 228.1 УК России. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В четырех населенных пунктах Ингушетии отключат свет из-за ремонтных работ
В Ингушетии на повышение системной надежности энергообъектов направят 3 млн руб.
В Сунже Ингушетии проведут ярмарку выходного дня
Красные дипломы получили 12 выпускников гуманитарно-технического колледжа Ингушского госуниверситета
В Ингушетии состоится межрегиональный конкурс юных концертмейстеров «Сфорцандо»
Музей ИЗО Ингушетии получил в дар портрет Тамары Яндиевой
Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии приглашает на выставку «Крым — частичка России»
Прокуратура в Ингушетии добилась восстановления прав ребенка-инвалида на получение пенсии
В Сунженском районе Ингушетии выпустили фазанов в естественную среду обитания
Запланировано порядка 100 мероприятий к 253-летию единения Ингушетии с Россией
В Ингушетии производство скота и птицы на убой увеличилось почти на 46%

Главное

Яндекс.Метрика

 