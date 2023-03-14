Правоохранители Ингушетии изъяли у двух иностранцев 110 граммов героина

«В ходе личного досмотра у подозреваемых во внутренних карманах курток были обнаружены и изъяты соответственно 5 и 4 свертка изоленты синего цвета, содержащие в общей сложности 23,69 гр. героина», — отметил собеседник издания.

После проверки также было установлено, что до задержания иностранцы успели оборудовать на территории столицы региона 40 тайников. Незамедлительно обследовав предполагаемые места нахождения «закладок», полицейские обнаружили и изъяли все 40 свертков — 90,95 гр. наркотического средства.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4. ст. 228.1 УК России. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.