Профилактика

Правоохранители Ингушетии напомнили студентам об ответственности за правонарушения

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Ветеран и действующие правоохранители напомнили студентам первого курса Назрановского аграрного техникума имени Идриса Зязикова об ответственности за правонарушения, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по республике.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних рассказали об основных видах преступлений, особенностях уголовной ответственности, общих началах назначения наказания.

Председатель совета ветеранов регионального УГИБДД Башир Гамботов призвал юношей и девушек воспитывать в себе ответственность за слова и дела. Ветеран подчеркнул, что «каждый гражданин имеет не только права, но и обязанности», и об этом надо помнить.

«Такие встречи необходимы для содействия формированию у молодых людей правильного мировоззрения и развитого правосознания», — отметили в ведомстве.

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