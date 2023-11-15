Правоохранители Ингушетии напомнили студентам об ответственности за правонарушения

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних рассказали об основных видах преступлений, особенностях уголовной ответственности, общих началах назначения наказания.

Председатель совета ветеранов регионального УГИБДД Башир Гамботов призвал юношей и девушек воспитывать в себе ответственность за слова и дела. Ветеран подчеркнул, что «каждый гражданин имеет не только права, но и обязанности», и об этом надо помнить.

«Такие встречи необходимы для содействия формированию у молодых людей правильного мировоззрения и развитого правосознания», — отметили в ведомстве.