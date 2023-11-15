Правоохранители Ингушетии напомнили студентам об ответственности за правонарушения
Ветеран и действующие правоохранители напомнили студентам первого курса Назрановского аграрного техникума имени Идриса Зязикова об ответственности за правонарушения, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по республике.
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних рассказали об основных видах преступлений, особенностях уголовной ответственности, общих началах назначения наказания.
Председатель совета ветеранов регионального УГИБДД Башир Гамботов призвал юношей и девушек воспитывать в себе ответственность за слова и дела. Ветеран подчеркнул, что «каждый гражданин имеет не только права, но и обязанности», и об этом надо помнить.
«Такие встречи необходимы для содействия формированию у молодых людей правильного мировоззрения и развитого правосознания», — отметили в ведомстве.