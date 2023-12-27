Наркотики

Правоохранители Ингушетии нашли у приезжего из Татарстана более 120 граммов мефедрона

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Сотрудники отдельного батальона ППС в ходе патрулирования задержали на улице Студенческая в Назрани и доставили в городской отдел приезжего из Казани, у которого не было документов, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по республике.

Во время личного досмотра правоохранители обнаружили в поясной сумке гражданина и изъяли 120,3 грамма синтетического наркотика — мефедрона.

Следственным отделом ОМВД России Назрани в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК России. Также за неповиновение законному распоряжению полицейского в отношении него составлен административный протокол.

Правонарушитель водворен в специальное помещение для задержанных лиц.

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