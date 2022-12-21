Правоохранители Ингушетии обнаружили две «закладки» с героином

В действиях гражданина, которому принадлежало изъятое наркотическое средство, усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК России.

Мужчина содержится в СИЗО по уголовному делу, ранее возбужденному в отношении него за аналогичное деяние, сообщает пресс-служба МВД по региону.