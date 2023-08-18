Правоохранители Ингушетии обнаружили незаконную врезку в газопровод

Ранее в дежурную часть МО МВД «Сунженский» поступило сообщение от сотрудника служба безопасности газовой компании о самовольном подключении к трубопроводу.

С место происшествия изъят шланг длиной 200-300 метров, сумма ущерба устанавливается.

В действиях неустановленного лица, осуществившего врезку, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.215.3 УК России.