Криминал

Правоохранители Ингушетии обнаружили незаконную врезку в газопровод

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Полицейские обнаружили незаконную врезку в газопровод высокого давления на окраине города Сунжа, сообщили «Ингушетии» в правоохранительных органах.

Ранее в дежурную часть МО МВД «Сунженский» поступило сообщение от сотрудника служба безопасности газовой компании о самовольном подключении к трубопроводу.

С место происшествия изъят шланг длиной 200-300 метров, сумма ущерба устанавливается.

В действиях неустановленного лица, осуществившего врезку, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.215.3 УК России.

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