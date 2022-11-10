Правоохранители Ингушетии оказали материальную помощь семьям погибших товарищей
Сотрудники МО МВД России «Малгобекский» во главе с начальником отдела Якубом Хашиевым приняли участие в благотворительной акции, в ходе которой оказали материальную помощь 37 семьям своих погибших товарищей.
Подполковник Хашиев также вручил матерям бывших коллег цветы от министра внутренних дел по республике генерал-лейтенанта полиции Михаила Коробкина и передал теплые слова сочувствия, поддержки и благодарности тем, кто «вырастил и воспитал достойных сыновей», которых всегда будут помнить и чтить.
Стражи правопорядка не забывают своих павших соратников и проявляют дружеское участие и заботу об их родных и близких, отметили в пресс-службе МВД по Ингушетии.