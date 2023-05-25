Фотовыставка

Правоохранители Ингушетии пропагандируют традиционные нравственные ценности

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В холле здания ОМВД России по Назрани прошли фотовыставка и кинопоказ, организованные сотрудниками подразделения по работе с личным составом. Мероприятия проводились в целях сохранения традиционных ценностей и духовно-нравственного воспитания полицейских.

«Тема нравственности всегда актуальна. Чувство долга и патриотизма, любовь к Родине, вера — это те составляющие, на которые опираются служители закона, в которых они черпают силы и уверенность. Для этого, собственно, и проводятся подобные мероприятия», — отметили в пресс-службе МВД по Ингушетии.

В ведомстве считают, что подобные акции помогают в укреплении гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия, общероссийской гражданской идентичности, сохранении самобытности многонационального народа России, а также способствуют защите исторической правды, сохранению памяти народа.

Полицейские с большим интересом смотрели фото- и киноматериалы, узнавали неизвестное ранее и по-новому открывали для себя, то, что, казалось, привычным и знакомым.

«На современном этапе, как никогда ранее, ощущается необходимость в поддержании и сохранении системы традиционных духовных ценностей нашего общества, служащих нравственным ориентиром для сотрудников полиции в меняющемся мире», — подчеркнули в пресс-службе МВД по региону.

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