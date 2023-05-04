Правоохранители Ингушетии провели профилактическую беседу с жителями Назрани

Поводом для проведения профилактической беседы послужили нарушения правопорядка и острые наболевшие вопросы, касающиеся молодежи как региона, так и самого города Назрани.

Темами для обсуждения стали террористические вылазки, высокий процент наркомании среди молодежи, высокая смертность на автодорогах, многочисленные случаи нарушения общественного порядка и пути выхода из сложившегося кризиса.

Мэр Назрани Урусхан Евлоев, сообщила его пресс-служба, сделал особый акцент на необходимости усиления работы правоохранительных органов во всех направлениях.

«Учитывая плотность населения города, большая доля различных правонарушений приходится на Назрань. Без тесного сотрудничества органов правопорядка и власти не представляется возможным сдвинуть положение с мертвой точки, а администрация города готова оказать всяческое содействие во всех направлениях, в том числе и в рейдовых мероприятиях», — отметил Урусхан Евлоев.