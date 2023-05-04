Правоохранители Ингушетии провели профилактическую беседу с жителями Назрани

0

В актовом зале мэрии Назрани провели мероприятие с молодёжью при участии главы города Урусхана Евлоева, заместителя руководителя МВД по республике Багомеда Мамаева, председателя общественного совета силового ведомства Мусы Гадиева и других представителей правоохранительных органов и старейшин.

Поводом для проведения профилактической беседы послужили нарушения правопорядка и острые наболевшие вопросы, касающиеся молодежи как региона, так и самого города Назрани.

Темами для обсуждения стали террористические вылазки, высокий процент наркомании среди молодежи, высокая смертность на автодорогах, многочисленные случаи нарушения общественного порядка и пути выхода из сложившегося кризиса.

Мэр Назрани Урусхан Евлоев, сообщила его пресс-служба, сделал особый акцент на необходимости усиления работы правоохранительных органов во всех направлениях.

«Учитывая плотность населения города, большая доля различных правонарушений приходится на Назрань. Без тесного сотрудничества органов правопорядка и власти не представляется возможным сдвинуть положение с мертвой точки, а администрация города готова оказать всяческое содействие во всех направлениях, в том числе и в рейдовых мероприятиях», — отметил Урусхан Евлоев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Двух девушек похитили в Ингушетии для женитьбы
Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в новых форматах
Глава Ингушетии принял участие в пленарной сессии первой Кавказской инвестиционной выставки
Минздрав Ингушетии держит на особом контроле вопрос лечения пострадавшей девочки из Малгобека
В Ингушетии проверили деятельность единых дежурно-диспетчерских служб муниципалитетов
Ингушские юнармейцы принимают участие в онлайн-акции ко Дню городов воинской славы
Председатель Коммолодежи Ингушетии выдвинул предложения на Кавказской инвестиционной выставке
Представители технопарка «Кванториум» из Ингушетии приняли участие в фестивале «От винта»
Креативные жители Ингушетии могут стать участниками шоу «Лицо кавказской национальности»
Музей ИЗО Ингушетии приглашает на мастер-класс по технике канзаши ко Дню Победы
Единороссы Ингушетии проверили ход строительства школы в Сунженском районе

Главное

Яндекс.Метрика

 