Правоохранители Ингушетии провели в детском лагере «Зарядку со стражем порядка»

Ежегодное спортивное мероприятие проводится с целью приобщить молодое поколение к здоровому образу жизни, а также вызвать интерес к службе в органах внутренних дел, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Отмечается, что ребята с интересом наблюдали за сотрудником полиции и повторяли за ним все спортивные движения. По окончании мероприятия стражи правопорядка и общественник пожелали школьникам высоких спортивных достижений.