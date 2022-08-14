Правоохранители Ингушетии провели в детском лагере «Зарядку со стражем порядка»
Ингушские правоохранители совместно с членом общественного совета при МВД по региону Хусейном Амаковым, в рамках всероссийской акции, провели в детском оздоровительном лагере «Эрзи» в горном Джейрахском районе «Зарядку со стражем порядка».
Ежегодное спортивное мероприятие проводится с целью приобщить молодое поколение к здоровому образу жизни, а также вызвать интерес к службе в органах внутренних дел, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Отмечается, что ребята с интересом наблюдали за сотрудником полиции и повторяли за ним все спортивные движения. По окончании мероприятия стражи правопорядка и общественник пожелали школьникам высоких спортивных достижений.