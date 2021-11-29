Правоохранители Ингушетии проверяют соблюдение масочного режима

Профилактические мероприятия стражи порядка проводят в местах скопления людей на постоянной основе (рынок, автовокзал и другие). Полицейские разъясняют гражданам необходимость строгого соблюдения масочного режима и социальной дистанции в интересах сохранения жизни и здоровья людей.

«Полиция настоятельно рекомендует с пониманием относиться к сложившейся обстановке, применять при нахождении в общественном транспорте и в местах массового пребывания людей в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, не подвергать себя и окружающих людей опасности», — говорится в релизе.