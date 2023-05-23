Правоохранители Ингушетии проводят беседы со старшеклассниками по профилактике экстремизма
Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии проводят беседы со старшеклассниками по профилактике терроризма.
Очередные мероприятия состоялись в третьей и пятой школах города Назрани. Полицейские напомнили учащимся об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений и правонарушений в сфере экстремизма и терроризма, отметив, что жертвами вербовщиков чаще всего становятся подростки.
«Такие встречи необходимы для защиты подрастающего поколения от пагубного влияния человеконенавистнической идеологии», — отметили в пресс-службе МВД по республике.