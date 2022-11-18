ДТП

Правоохранители Ингушетии проводят проверку после наезда на несовершеннолетнего пешехода

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Полицейские Ингушетии проводят проверку после наезда на подростка, сообщает пресс-служба МВД по республике.

ДТП произошло накануне в сельском поселении Новый Редант Малгобекского района. Водитель автомобиля «Тойота «Королла» допустил наезд на несовершеннолетнего, который выбежал на дорогу в неустановленном месте из-за автомашины «Форд «Транзит», припаркованной на обочине для высадки пассажиров.

Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Малгобекской больницы. Автомашина доставлена в МО МВД России «Малгобекский».

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