Правоохранители Ингушетии проводят проверку после наезда на несовершеннолетнего пешехода

ДТП произошло накануне в сельском поселении Новый Редант Малгобекского района. Водитель автомобиля «Тойота «Королла» допустил наезд на несовершеннолетнего, который выбежал на дорогу в неустановленном месте из-за автомашины «Форд «Транзит», припаркованной на обочине для высадки пассажиров.

Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Малгобекской больницы. Автомашина доставлена в МО МВД России «Малгобекский».