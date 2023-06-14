Правоохранители Ингушетии вычислили участника террористической организации в Сирии

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В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка установили подозреваемого в террористической деятельности, обученного минно-взрывному делу, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«Сотрудники ЦПЭ МВД и УФСБ России по Ингушетии выявили факт участия гражданина 1993 года рождения, зарегистрированного в Чечне, в деятельности запрещенной в РФ террористической организации», — сказал источник.

Силовики уверены, что не позднее мая 2017 года 29-летний мужчина уехал в Сирию и добровольно вступил в ряды террористов, предварительно пройдя обучение в лагерях подготовки к минно-взрывному делу. Он до сих пор находится среди членов террористической группировки. Разыскиваемый не пытался отказаться от противоправной деятельности и не сдавал оружие. Сведений о возвращении его на родину нет. Ему вменяют ч. 2 ст. 208, ч. 2 ст. 205 и ст. 205.3 УК России.

 

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