Мошенничество

Правоохранители Ингушетии выявили двух мошенников

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Правоохранители Ингушетии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение находящегося в федеральном розыске гражданина, подозреваемого в совершении хищения мошенническим способом автомашины «ВАЗ-21102».

Мужчина водворен в ИВС ОМВД России по городу Назрани.

Также раскрыты три эпизода мошенничества под видом онлайн-игры.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в МВД по республике порознь обратились три заявительницы, сообщившие, что неустановленное лицо, разместив в социальной сети «Инстаграм» объявление об игре «Денежный котел», путем обмана и злоупотребления доверием, завладело принадлежащими им денежными средствами в сумме 20 тысяч рублей, 5 тысяч рублей и 10 тысяч рублей соответственно.

Сотрудники управления уголовного розыска установили гражданку, которая дала признательные показания.

Женщина находится под домашним арестом по ранее возбужденному в отношении нее уголовному делу.

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