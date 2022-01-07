Правоохранители Ингушетии выявили двух мошенников

Мужчина водворен в ИВС ОМВД России по городу Назрани.

Также раскрыты три эпизода мошенничества под видом онлайн-игры.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в МВД по республике порознь обратились три заявительницы, сообщившие, что неустановленное лицо, разместив в социальной сети «Инстаграм» объявление об игре «Денежный котел», путем обмана и злоупотребления доверием, завладело принадлежащими им денежными средствами в сумме 20 тысяч рублей, 5 тысяч рублей и 10 тысяч рублей соответственно.

Сотрудники управления уголовного розыска установили гражданку, которая дала признательные показания.

Женщина находится под домашним арестом по ранее возбужденному в отношении нее уголовному делу.