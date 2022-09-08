Правоохранители Ингушетии выявили факт незаконного предпринимательства

Организация незаконно эксплуатировала производственный объект III класса опасности, расположенный в сельском поселении Яндаре Назрановского района с извлечением дохода в особо крупном размере — на сумму 10,628 млн рублей.

В действиях руководителя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК России, сообщает пресс-служба силового ведомства.