Правоохранители Ингушетии выявили незаконную добычу известняка
Получив информацию о незаконной добыче известняка в Сунженском районе, правоохранители Ингушетии выехали на предполагаемое место правонарушения и обнаружили в 7-8 километров от сельского поселения Алкун возле реки «Асса» экскаватор «ЭК-12», владелец которого был установлен и опрошен.
Позднее на контрольно-заградительном посту «Азов-52» была остановлена автомашина КамАЗ, груженная известняком, под управлением жителя сельского поселения Алхасты, который дал признательные показания.
Грузовик и экскаватор помещены на специальную стоянку. Точный размер ущерба, причиненного государству, устанавливается, ведется проверка, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по региону.