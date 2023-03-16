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Правоохранители Ингушетии выявили незаконную добычу известняка

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Получив информацию о незаконной добыче известняка в Сунженском районе, правоохранители Ингушетии выехали на предполагаемое место правонарушения и обнаружили в 7-8 километров от сельского поселения Алкун возле реки «Асса» экскаватор «ЭК-12», владелец которого был установлен и опрошен.

Позднее на контрольно-заградительном посту «Азов-52» была остановлена автомашина КамАЗ, груженная известняком, под управлением жителя сельского поселения Алхасты, который дал признательные показания.

Грузовик и экскаватор помещены на специальную стоянку. Точный размер ущерба, причиненного государству, устанавливается, ведется проверка, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по региону.

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