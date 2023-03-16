Правоохранители Ингушетии выявили незаконную добычу известняка

Получив информацию о незаконной добыче известняка в Сунженском районе, правоохранители Ингушетии выехали на предполагаемое место правонарушения и обнаружили в 7-8 километров от сельского поселения Алкун возле реки «Асса» экскаватор «ЭК-12», владелец которого был установлен и опрошен.