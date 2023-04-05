Правоохранители Ингушетии выявили перевозку неучтенного дизельного топлива

В ведомстве отметили, что инспекторы отдельного батальона ДПС остановили на 590 км ФАД «Кавказ» автомашину «DAF XP» с прицепом-цистерной «BURG EPO». В ходе проверки было установлено: в документации указано 27 тыс. 375 литров дизельного топлива, фактически объем находящегося в цистерне груза составляет 42 тыс. литров.

В действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 327 УК России( подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

Автомашина помещена на штрафстоянку ООО «Прогресс», проводится проверка.