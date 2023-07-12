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Правоохранители Ингушетии выявили три случая незаконной рубки леса

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В Сунженском и Назрановском районах Ингушетии правоохранители выявили три случая незаконной рубки леса, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Лес» возле автодороги «Алхасты — Галашки» обнаружены 16 бревен и трактор с ключом зажигания в рабочем состоянии.

На юго-западной окраине сельского поселения Сурхахи полицейские обнаружили бензопилу «Patriot» и ствол дерева породы «граб», длиной 5 метров и диаметром 20 см.

В лесном массиве возле сельского поселения Алхасты правоохранители вместе с сотрудниками ГКУ «Сунженское лесничество» выявили факт незаконной рубки деревьев, предположительно, породы «бук». С места происшествия изъята бензопила «Макита» и спилы двух поваленных стволов.

Гражданам, спилившим деревья, вменяется статья 260 УК России.

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