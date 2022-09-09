Правоохранители Ингушетии задержали грузовик с 20 тоннами контрафактного пива

В ходе проверки установлено, что представленные документы на груз вызывают сомнения в подлинности, номера прицепа в соответствующей базе данных не числятся.

Автомашина помещена на стоянку ООО «Прогресс». В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях по ряду статей КоАП России.

По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по региону.