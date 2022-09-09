Правоохранители Ингушетии задержали грузовик с 20 тоннами контрафактного пива
Ночью 9 сентября инспекторы ДПС УГИБДД МВД по Ингушетии остановили на посту ДПС «Волга-20» на ФАД «Кавказ» автомашину «КамАЗ», перевозившую прицеп (цистерну) с 20 тоннами спиртосодержащей продукции — пива «Балтика».
В ходе проверки установлено, что представленные документы на груз вызывают сомнения в подлинности, номера прицепа в соответствующей базе данных не числятся.
Автомашина помещена на стоянку ООО «Прогресс». В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях по ряду статей КоАП России.
По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по региону.