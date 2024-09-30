Пожилой житель Ингушетии осужден за сбыт контрафактного алкоголя 

В ходе следствия было установлено, что мужчина приобрел 60 бутылок спиртосодержащей жидкости без сертификата качества. В мае текущего года он продал этот суррогат знакомому за 9 тысяч рублей.

По заключению эксперта, данная продукция не соответствует требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей из-за содержания в ней большого количества токсичных веществ.

Карабулакский районный суд назначил обвиняемому наказание в виде ограничения свободы сроком на 9 месяцев со штрафом в размере 55 тысяч рублей в пользу государства.