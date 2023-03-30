Правоохранители Ингушетии задержали водителя-лихача

Иномарка была обнаружена на одной улиц Назрани и доставлена в отдел ОГИБДД ОМВД по городу.

В отношении гражданина составлены административных протоколы по нескольким статьям КоАП России, в том числе — управление ТС водителем, не имеющим при себе документов и страхового полиса.

В министерстве внутренних дел призвали водителей к неукоснительному соблюдению ПДД, отметив, что дорога не прощает ошибок.