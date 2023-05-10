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Правоохранители Ингушетии задержали водителя-лихача после публикации видеоролика в интернете

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Сотрудники ОМВД России по Назрани задержали водителя автомобиля «Мерседес-Бенц S500», который как следовало из видеоролика, размещенного в социальной сети, грубо нарушал правила дорожного движения.

В отношении гражданина 1991 года рождения составлены административные протоколы по ст. 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) и 12.37 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств) КоАП России.

С молодым человеком проведена профилактическая беседа о недопущении впредь нарушений ПДД, сообщили в пресс-службе МВД по региону, отметив, что дорога не прощает ошибок и об этом надо помнить всем водителям.

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