Кража

Правоохранители нашли несовершеннолетнего, укравшего деньги из мечети в ингушском Экажево

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В сельском поселении Экажево Назрановского района Ингушетии несовершеннолетний местный житель украл из мечети деньги. Спустя неделю он задержан правоохранителями, сообщает пресс-служба МВД региона.

«В период с 30 мая по 1 июня неустановленное лицо, разбив окно, проникло в мечеть, расположенную на пересечении улиц Джабагиева и Сакалова в сельском поселении Экажево, и похитило из металлического сейфа около 5 тысяч рублей. Сотрудники ОМВД России по Назрановскому району в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий установили и доставили в отдел несовершеннолетнего, 2008 года рождения, жителя Экажево, который дал признательные показания по данному факту», — говорится в сообщении.

В действиях подростка усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ.

В отношении его отца составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

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