Правоохранители проверили все школы в Ингушетии после угрозы минирования

«11 сентября текущего года на сайт администрации Президента России от пользователя «skwalzyy@gmail. com» поступило сообщение с текстом «я заминировал все школы в РФ». В ходе обследования сотрудниками полиции 154 школьных учреждений, расположенных на территории Ингушетии ВВ и ВУ не обнаружено», — рассказал собеседник.

По его словам, эвакуация гражданского населения не проводилась. В ходе мероприятий задействовано 193 сотрудника полиции.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка в порядке ст. ст.144-145 УПК России.