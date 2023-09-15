Правоохранители проверили все школы в Ингушетии после угрозы минирования
В Ингушетии силовики проверили школы после поступления на сайт администрации Президента России сообщения об угрозе взрывов в школах по всей стране. Опасных предметов при проверке не обнаружено, сообщили в правоохранительных органах.
«11 сентября текущего года на сайт администрации Президента России от пользователя «skwalzyy@gmail. com» поступило сообщение с текстом «я заминировал все школы в РФ». В ходе обследования сотрудниками полиции 154 школьных учреждений, расположенных на территории Ингушетии ВВ и ВУ не обнаружено», — рассказал собеседник.
По его словам, эвакуация гражданского населения не проводилась. В ходе мероприятий задействовано 193 сотрудника полиции.
Отмечается, что по данному факту проводится проверка в порядке ст. ст.144-145 УПК России.