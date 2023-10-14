Правоохранители устанавливают личность сообщившего о минировании школ в Ингушетии
Устанавливается личность сообщившего в дежурную часть МВД по республике, а также в МЧС по региону о минировании школы и гимназии, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах республики.
Как отметил собеседник издания, электронные письма в ведомства поступили накануне от неизвестного лица, именующего себя «Евгений Маньяк». При этом в каком населенном пункте располагаются восьмая школа и гимназия № 2 не было уточнено.
Полицейские совместно с взаимодействующими службами и организациями проверили 11 общеобразовательных учреждений в республике, каких-либо взрывных устройств обнаружено не было.
В действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.207 УК России (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).