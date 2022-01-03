Правоохранители в городе Карабулаке Ингушетии проверили соблюдение противопандемийных мер

«В целях информирования жителей города о необходимости соблюдения указа Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 «О введении режима повышенной готовности» полицейские в ходе автопатрулирования при помощи громкоговорителей разъясняли гражданам необходимость соблюдения мер личной безопасности во избежание негативных последствий для здоровья», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выявленные в ходе рейдов нарушители в установленном порядке привлечены к административной ответственности.