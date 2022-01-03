Профилактика

Правоохранители в городе Карабулаке Ингушетии проверили соблюдение противопандемийных мер

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Сотрудники МВД России по Карабулаку провели профилактический рейд по проверке соблюдения жителями и гостями города противопандемийных ограничений, сообщает пресс-служба силового ведомства.

«В целях информирования жителей города о необходимости соблюдения указа Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 «О введении режима повышенной готовности» полицейские в ходе автопатрулирования при помощи громкоговорителей разъясняли гражданам необходимость соблюдения мер личной безопасности во избежание негативных последствий для здоровья», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выявленные в ходе рейдов нарушители в установленном порядке привлечены к административной ответственности.

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