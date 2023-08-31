Правоохранители задержали жительницу Ингушетии и москвича за попытку сбыть сильнодействующие вещества

Отмечается, что при себе у женщины находилась посылка из Москвы, о которой полицейские имели сведения. В коробке находились 15 флаконов с тропикамидом более 150 граммов и 14 блистеров, содержащих 196 капсул с прегабалином — свыше 76 гр.

Подозреваемая призналась стражам правопорядка, что сильнодействующие вещества получила от знакомого и собиралась незаконно сбыть.

В дальнейшем сотрудники полиции установили и задержали в Москве отправителя посылки, им оказался зарегистрированный в столице уроженец Ингушетии. Следователями СО ОМВД России по Магасу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 УК РФ.

Фигурантка задержана в порядке ст. 91-92 УПК и до избрания меры пресечения водворена в ИВС, а ее знакомый на время расследования заключен под стражу.