Правоохранительными органами разыскиваются без вести пропавшие жители Ингушетии
Правоохранительными органами разыскиваются без вести пропавшие жители Ингушетии, уроженцы сельского поселения Кантышево Мошхоев Микаил Ахметович, 21.10.1998 г. р., Эльдиев Рамазан Бесланович, 30.01.1998 г. р., уроженцы г. Малгобека Боков Амир Бадрудинович, 11.11.2001 г. р., и Гуражев Амирхан Туханович, 20.05.1989 г. р.
По мнению силовиков, имеются обоснованные подозрения в том, что указанные лица планируют совершение преступлений террористической направленности.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении указанных лиц, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по следующим номерам телефонов:
телефон дежурного УФСБ России по РИ — 8(8734) 55-16-28;
телефон доверия УФСБ России по РИ — 8(8734) 22-06-60;
дежурная часть МВД по РИ — 8(8734) 55-01-54;
телефон доверия МВД по РИ — 8(8734) 55-04-99.
Анонимность гарантируется.