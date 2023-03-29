Правоохранительными органами разыскиваются без вести пропавшие жители Ингушетии

По мнению силовиков, имеются обоснованные подозрения в том, что указанные лица планируют совершение преступлений террористической направленности.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении указанных лиц, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по следующим номерам телефонов:

телефон дежурного УФСБ России по РИ — 8(8734) 55-16-28;

телефон доверия УФСБ России по РИ — 8(8734) 22-06-60;

дежурная часть МВД по РИ — 8(8734) 55-01-54;

телефон доверия МВД по РИ — 8(8734) 55-04-99.

Анонимность гарантируется.