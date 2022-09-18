Правоохранителями Ингушетии перекрыты 19 каналов поставок наркотиков в регион

Об этом на совещании под руководством исполняющего обязанности Главы Ингушетии Владимира Сластенина сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по региону Марат Геграев.

По его словам, за последние полгода правоохранительными органами республики выявлено 196 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, что на 12% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, итогом данной работы стало перекрытие 19 каналов поставок наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ из города Москва, Ростовской и Астраханской области, Краснодарского и Ставропольского краев.

Для налаживания взаимодействия с негосударственными организациями, осуществляющими реабилитацию лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача, министерством здравоохранения республики совместно с МВД, аппаратами региональной и муниципальных АТК весной текущего года проведены выездные мероприятия, по результатам которых не было выявлено каких-либо грубых нарушений, в том числе нарушений законных прав и интересов граждан.

Замминистра здравоохранения Амина Настаева сообщила, что в рамках программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» проводится постоянная работа, направленная на профилактику немедицинского употребления наркотиков, психотропных веществ и алкогольных напитков среди разных групп населения республики.

Сластенин оценил проводимую ответственными ведомствами работу, отметив, что необходимо разработать законодательную инициативу и усилить меры наказания за преступления в этой области.

«Наркомания — большая и сложная проблема, и проблема не только для самого человека, но и семьи, окружения, общества. И для изменения ситуации необходимо ужесточить контроль и наказание», — подчеркнул исполняющий обязанности руководителя региона.