Криминал

Правоохранителями задержан 23-летний житель Ингушетии, подозреваемый в мошенничестве

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За минувшие сутки сотрудники временной оперативной группировка органов и подразделений МВД России задержали пять человек, находящихся в федеральном розыске, сообщается на сайте ГУ МВД по СКФО.

Так, на федеральном КПП «Малка» в Кабардино-Балкарии полицейские задержали 23-летнего жителя Ингушетии, подозреваемого в мошенничестве, и 30-летнего жителя Северной Осетии, уличив в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

Правоохранители, несущие службу на федеральном контрольно-пропускном пункте «Артезианский» (Дагестан), при проверке автотранспорта за сутки выявили трех граждан, находящихся в федеральном розыске. Двое разыскивались правоохранителями, как скрывшиеся от органов исполнения наказания, еще один задержанный скрывался от следствия.

Все задержанные граждане доставлены в территориальные отделы полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.

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