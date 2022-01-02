Правоохранителями задержан 23-летний житель Ингушетии, подозреваемый в мошенничестве

Так, на федеральном КПП «Малка» в Кабардино-Балкарии полицейские задержали 23-летнего жителя Ингушетии, подозреваемого в мошенничестве, и 30-летнего жителя Северной Осетии, уличив в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

Правоохранители, несущие службу на федеральном контрольно-пропускном пункте «Артезианский» (Дагестан), при проверке автотранспорта за сутки выявили трех граждан, находящихся в федеральном розыске. Двое разыскивались правоохранителями, как скрывшиеся от органов исполнения наказания, еще один задержанный скрывался от следствия.

Все задержанные граждане доставлены в территориальные отделы полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.