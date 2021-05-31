Праздничная программа ко Дню Ингушетии состоится 5 июня в Назрани

Празднование очередной, 29-ой годовщины возрождения ингушской государственности состоится 5 июня на площади перед муниципальным Дворцом культуры Назрани.

В 10:00 артисты Ингушского театра юного зрителя проведут развлекательное представление. В 11:00 начнется концерт художественной самодеятельности, в котором примут участие лучшие коллективы региона, параллельно будут проходить выставки декоративно-прикладного искусства и национальных диаспор.

В 14:00 в зрительном зале МДК начнется концерт мастеров искусств, а в 18:00 — полюбившийся всем жителям республики спектакль «Асхаб Бендер» с участием актеров Ингушского драматического театра имени Идриса Базоркина.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех правил санитарной безопасности.