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Праздничная программа ко Дню Ингушетии состоится 5 июня в Назрани

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Министерство культуры Ингушетии анонсировало праздничную программу ко Дню республики, который отмечается 4 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

Празднование очередной, 29-ой годовщины возрождения ингушской государственности состоится 5 июня на площади перед муниципальным Дворцом культуры Назрани.

В 10:00 артисты Ингушского театра юного зрителя проведут развлекательное представление. В 11:00 начнется концерт художественной самодеятельности, в котором примут участие лучшие коллективы региона, параллельно будут проходить выставки декоративно-прикладного искусства и национальных диаспор.

В 14:00 в зрительном зале МДК начнется концерт мастеров искусств, а в 18:00 — полюбившийся всем жителям республики спектакль «Асхаб Бендер» с участием актеров Ингушского драматического театра имени Идриса Базоркина.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех правил санитарной безопасности.

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