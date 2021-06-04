Праздничные концерты, посвященные Дню Ингушетии, пройдут по всей республике

В 12:00 праздничные концерты состоятся в ДК сельских поселений Сагопши, Аки-Юрт, Долаково. В это же время беседы о родной республике пройдут в ДК сельских поселений Али-Юрт, Гази-Юрт, Барсуки и Вежарий.

В 13:00 концерт «С днем рождения, моя Ингушетия!» состоится в ДК сельского поселения Троицкое, а в ДК сельского поселения Инарки — беседа «Краше нет моей республики!».

В 14:00 праздничные концерты сосоятся в ДК сельских поселений Средние Ачалуки, Южное, Пседах, Новый Редант и Алкун. Беседа «История моей республики богата и красива» пройдет в ДК Нижних Ачалуков, а в Аршты — конкурс на лучшее исполнение песни «Любимая Ингушетия».

В 15:00 в Доме культуры Верхних Ачалуков пройдет урок истории «День Республики Ингушетия» и выставка детских рисунков ко Дню образования республики. А в Галашках состоится праздничный концерт «Сона дукха беза Г1алг1ай мохк...».

На литературно-музыкальную композицию «Я славлю Ингушетию — республику мою» приглашают в Дом культуры сельского поселения Джейрах.

В сельском поселении Мужичи праздничный концерт «Ингушетия, мой край родной» состоится 5 июня, начало — в 14:30.