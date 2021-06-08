Праздничные концерты, выставки и конкурсы пройдут в Ингушетии в День России

Международный фестиваль-конкурс национальной патриотической песни «Красная гвоздика» пройдет с 12 по 14 июня во Дворце культуры в Назрани. Начало — в 11:00.

В столице субъекта Магасе концерт состоится в Культурно-техническом центре, в Сунже — на площади имени С. Осканова, в Карабулаке — в парке Славы, в Малгобеке — на центральной площади города. Начало концертов — в 14:00.

Жители сельских поселений также не останутся без праздничных мероприятий. В сельском поселении Берд-Юрт пройдет литературно-музыкальная композиция «Символы России». Также литературно-музыкальные композиции подготовили работники домов культуры сельских поселений Вежарий-Юрт, Мужичи, Чемульга, Али-Юрт, Южное, Верхние Ачалуки, Сагопши, Инарки.

Концерты состоятся в Нестеровском, Алхастах, Алкуне, Пседахе, в Назрановском РДК в Экажево, Плиево, Яндаре, Гази-Юрте, Троицком, Галашках, Аки-Юрте, Средних Ачалуках, Сурхахах, Кантышево. В Зязиков-Юрте и Аршты праздник отметят конкурсом чтецов.

В сельском поселении Нижние Ачалуки состоится викторина «Что мы знаем о России?».

6 июня в республике стартовали акции «Окна России», «Читаем о России», «Фото с флагом России», которые проходят в социальных сетях и продлятся до 12 июня. В библиотеках Ингушетии проходят обзорные книжно-иллюстративные выставки, посвященные Дню России. А в Мемориальном комплексе жертвам репрессий 10-20 июня пройдет книжно-иллюстративная выставка «Россия в лицах и фактах».

Конкурсы детских рисунков пройдут в учреждениях дополнительного образования: 10 июня — в детской школе искусств Карабулака, 11-12 июня — в детской художественной школе Сунженского района, 12 июня — в детских художественных школах Назрани и Малгобека, а также в Центре культурного развития Магаса. Выставки детских рисунков пройдут и в домах культуры сельских поселений Сурхахи, Долаково, Новый Редант, Барсуки.

В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова 11-14 июня пройдет фотодокументальная выставка «День России. Россия — наш общий дом». А в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 12 июня состоятся обзорные экскурсии по выставкам «Ингушетия мастеровая», «Мои впечатления в красках» Айны Буружевой и др.