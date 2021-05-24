День России

Праздничные мероприятия пройдут в Ингушетии в День России

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Праздничные концерты и другие мероприятия пройдут в Ингушетии в День России, который страна отметит 12 июня, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

В столице республики Магасе концерт состоится в Культурно-техническом центре, в Сунже — на площади имени С. Осканова, в Карабулаке — в парке Славы, в Малгобеке — на центральной площади города. Начало концертов — в 14:00.

Жители сельских поселений также не останутся без праздничных мероприятий. В сельском поселении Берд-Юрт пройдет литературно-музыкальная композиция «Символы России». Также литературно-музыкальные композиции подготовили работники домов культуры сельских поселений Вежарий-Юрт, Мужичи, Чемульга, Али-Юрт, Южное, Верхние Ачалуки, Сагопши, Инарки.

Концерты состоятся в Нестеровском, Алхастах, Алкуне, Пседахе, в Назрановском РДК в Экажево, Плиево, Яндаре, Гази-Юрте, Троицком, Галашках, Аки-Юрте, Средних Ачалуках, Сурхахах, Кантышево.

В Зязиков-Юрте и Аршты праздник отметят конкурсом чтецов. Выставки детских рисунков пройдут в Сурхахах, Долаково, Новом Реданте и Барсуках. В сельском поселении Нижние Ачалуки состоится викторина «Что мы знаем о России?».

Все мероприятия состоятся 12 июня в сельских домах культуры, начало — в 14:00.

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