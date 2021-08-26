Концерт

Праздничный концерт мастеров искусств пройдёт в Ингушетии в рамках форума «Армия-2021»

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Мастера искусств Ингушетии проведут праздничный концерт в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021», который пройдет с 26 по 28 августа на территории Троицкого гарнизона, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

В концерте примут участие ведущие вокальные артисты и коллективы республики. В течение всего мероприятия будут работать мастер-классы, выставки, экспозиции, ярмарки и т. д. Участники мероприятия смогут продегустировать блюда национальной и военной кухни.

В рамках форума состоится показ вооружения и военной техники Министерства обороны РФ, войск Национальной гвардии России, показ техники МЧС России и выставка стрелкового оружия. Пройдут разного рода мастер-классы: разборка-сборка стрелкового оружия, оказание первой медицинской помощи и многое другое.

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